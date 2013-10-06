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"حكومة غزة" تدعو السلطة الفلسطينية لوقف ملاحقة مقاومى الضفة

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"حكومة غزة" تدعو السلطة الفلسطينية لوقف ملاحقة مقاومى الضفة "حكومة غزة" تدعو السلطة الفلسطينية لوقف ملاحقة مقاومى الضفة

دعت فى قطاع غزة السلطة الفلسطينية إلى التوقف عن ملاحقة المقاومين فى الضفة المحتلة، وسحب سلاحها والعودة لتبنى البرنامج الوطنى الفلسطينى القائم على الوحدة والتحرير.

وقال المستشار الإعلامى لرئاسة الوزراء فى غزة طاهر النونو اليوم الأحد- "إنه من العار أن تتزامن حملة أجهزة أمنية ترفع العلم الفلسطينى مع حملة صهيونية فى الضفة تحملان ذات الهدف".

وأكد النونو أن الحملة الأمنية فى جنين يجب أن تتوقف، فكل ممارسات السلطة السابقة لم تكن على إيقاع الانقسام، وإنما على إيقاع التنسيق الأمنى مع العدو الإسرائيلى، الأمر الذى يجب أن ينتهى وإلى الأبد".

وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية فى الضفة الغربية قد نفذت حملة واسعة لضبط الأمن فى جنين شمال الضفة، أمس السبت، واقتحمت الليلة الماضية مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، وتوجهت إلى منزل القيادى فى حركة الجهاد الإسلامى خالد أبوزينة (55 عاما)، وقامت باعتقاله واعتقال صهره قبل أن تنسحب هذه القوة إلى أطراف المخيم.

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