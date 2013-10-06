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الأسد لـ"دير شبيجل": من يريد عزلنا فإنه يعزل نفسه عن الواقع

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الأسد لـ"دير شبيجل": من يريد عزلنا فإنه يعزل نفسه عن الواقع الأسد لـ"دير شبيجل": من يريد عزلنا فإنه يعزل نفسه عن الواقع

نفى الرئيس السورى بشار الأسد مجددا قيامه بشن هجمات بمواد سامة على مدنيين أو المعارضة المسلحة. وفى مقابلة مع مجلة "دير شبيجل" الألمانية، وردا على سؤال من المجلة أعرب الأسد عن ترحيبه بدور وساطة محتمل من قبل ألمانيا فى النزاع السورى.

وقال الأسد فى العدد المقرر صدوره غدا الاثنين: "سأسعد حين يأتى إلى دمشق مبعوثون من ألمانيا للتحدث معنا عن الأوضاع الحقيقية... ويمكنهم بعد ذلك القيام بجهود إقناع هنا".

وفى المقابل أوضح الأسد قائلا: "عندما يتحدثون (المبعوثون) معنا فهذا لا يعنى أنهم يدعمون حكومتنا"، مضيفا أن ألمانيا والنمسا لا زال لديهما "النظرة الأكثر موضوعية" للأحداث فى المنطقة.

وأكد الأسد قائلا: "إذا كنتم مازلتم تعتقدون أنه يتعين عليكم عزلنا، فإننى سأقول فقط: إنكم تعزلون أنفسكم بذلك عن الواقع. الأمر يدور هنا أيضا حول مصالحكم... ماذا ستجنون عندما يمرح تنظيم القاعدة فى فنائكم الخلفى، عندما تدعمون الاضطراب لدينا؟ عليكم إعادة التفكير فى سياستكم بعد مرور عامين ونصف".

وعن الأسلحة الكيميائية التى استخدمت فى 21 أغسطس الماضى بالقرب من دمشق، قال الأسد: "لم نستخدم أسلحة كيميائية. هذا أمر غير صحيح، وكذلك الصورة التى ترسمونها لى كشخص يقتل شعبه".وعن تقرير مفتشى الأمم المتحدة حول شن هجوم بغازات سامة فى هذا اليوم، قال الأسد: "لا يستطيع أحد أن يقطع بأنه تم استخدام صواريخ"، متهما فى المقابل المعارضة المسلحة باستخدام غاز السارين.

وفى الوقت نفسه أكد الأسد استعداد السلطات السورية للتعاون مع خبراء الأسلحة الكيميائية الأجانب، وقال: "إننا شفافون، والخبراء مسموح لهم بالذهاب إلى أى منشأة، وسيحصلون على كافة البيانات منا".تجدر الإشارة إلى أن فريق خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يتواجد منذ الاثنين الماضى فى سورية.وتعتزم سورية التخلص من أسلحتها الكيميائية بحلول منتصف عام 2014 وفقا لقرار من مجلس الأمن.

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مصر 365