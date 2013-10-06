جورج كلوني يعود لإحدى صديقاته القدامى منذ عام2007

كتب : أ ش أ منذ 55 دقيقة

بعد ثلاثة أشهر فقط من إنهاء علاقته مع الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية الشابة ستايسي كيبلر، بدأ الممثل الأمريكي الوسيم أشهر عزاب هوليوود علاقة جديدة قديمة في نفس الوقت إذ أنه عاد لصديقته السابقة عارضة الأزياء الكرواتية "مونيكا جاكيسيك" والتي أقام علاقة معها عام 2007.

وبحسب مجلة "يو إس ويكلي" الأمريكية فإن "جورج كلوني" كان قد التقى مؤخرا "مونيكا جاكيسيك" في منزله في لوس أنجلوس وأمضيا ساعات كثيرة في الحديث، وبدا عليهما الانسجام التام مضيفة أنهما شوهدا أيضا في نادي ليلي في لندن في شهر مايو الماضي، وكانا يرقصان وتشابكت أيديهما مما يعني أن كلوني أعاد علاقتة مع مونيكا وهو ما زال مرتبطا بـ"ستايسي كيبلر".

ويبلغ كلوني الآن 52 عاما بينما تبلغ صديقته الكرواتية القديمة الجديدة 33 عاما.