بعثة الحج : وصول 35 ألفًا و699 حاجًا إلى الأراضي المقدسة

أكد اللواء مصطفى بديرالرئيس التنفيذى لبعثة الحج رئيس بعثة حج القرعة وصول 35 ألفا و699 حاجاً إلى الأراضى المقدسة حتى الان لاداء فريضة الحج.

وأوضح اللواء بدير فى تصريحات خاصة لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضى المقدسة اليوم الخميس – أن إجمالى عدد الحجاج الذين وصلوا شمل 14 ألفاً و955 حاجاً من بعثة

القرعة ، و11 ألفاً و982 حاجاً من بعثة السياحة ، و8 آلاف و762 من بعثة التضامن.

وأضاف اللواء مصطفى بدير مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج رئيس بعثة حج القرعة أن بعثة حج القرعة بدأت فى الإستعداد لتجهيز مخيمات الحجاج بالمشاعر المقدسة بعرفات ومنى؛ حيث يقوم ضباط البعثة يومياً بزيارة مخيمات الحجاج والتأكد من تجهيزها وفقاً للشروط التى تم الإتفاق عليها مع المطوفين.

وأضاف اللواء بدير أنه أصدر توجيهات مشددة إلى المطوفين المسئولين عن تجهيز المخيمات بتزويدها بعناصر الآمان اللازمة، حرصاً على سلامة الحجاج؛ حيث تم وضع أعداد كافية من طفايات الحريق بكافة المطابخ الموجودة بالمخيمات، وأنه شدد على الضباط المسئولين عن استلام المخيمات بمراجعة كافة شروط السلامة قبل استلامها.

أ ش أ