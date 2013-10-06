تكثيف أمني بميدان رابعة العدوية وطريق النصر

كثفت قوات الأمن من الجيش والشرطة من تواجدها على مداخل ميدان رابعة العدوية .

حيث انشرت قوات الأمن المركزى عند مدخل ميدان رابعة العدوية من ناحية شارع الطيران وطريق النصر وقامت ادارة المرور بإغلاق جميع الطرق المؤدية للميدان .

وانتشرت قوات الجيش حول المنشات الهامة مثل مسجد رابعة العدوية وادارة المرور والمدينة الجامعية للبنات جامعة الازهر ومستشفى التامين الصحى بشارع الطيران .

وعلى جانب أخر انتشرت كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط ماسبيرو و كورنيش النيل، وتسيير الحركة المرورية بشكل طبيعى.

يذكر إنه قامت مجموعة من تنظيم الإخوان أمس باقتحام ميدان رابعة والهتاف ضد الجيش والشرطة وقامت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم .