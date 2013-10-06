أخبار عاجلة

إصابة 108 تلاميذ بالجدري المائي بسوهاج -
فيديو| وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي -
رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مستثمرين إمارتيين في دبي -
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك -
8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

"طلاب مصر القوية" تنتهي من ورش عمل "مقترحات تعديل اللائحة الطلابية"

Google+ Print
"طلاب مصر القوية" تنتهي من ورش عمل "مقترحات تعديل اللائحة الطلابية" "طلاب مصر القوية" تنتهي من ورش عمل "مقترحات تعديل اللائحة الطلابية"

كتب : سلوى الزغبي منذ 7 دقائق

انتهت حركة طلاب القوية بعد إجراء العديد من ورش العمل من تعديلاتها على اللائحة التنفيذية للاتحادات الطلابية، وأرسلت نسخة من التعديلات المقترحة لمحمد حسن، عضو اتحاد طلاب مصر وعضو لجنة تعديل اللائحة.

وتضمنت التعديلات تغيير نظام الانتخابات بالكامل؛ بحيث يصبح الاختيار وفقا للكفاءة وليس المصالح الانتخابية، كما شملت التعديلات تمثيل عادل لكل الدفعات في مجالس الاتحادات، وكذلك تضمن التعديلات تمثيل عادل لكل الجامعات، في المجلس العام لاتحاد طلاب مصر، إلى جانب ضمان حقوق الاتحاد في حضور كافة المجالس الجامعية وجلسات التأديب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"