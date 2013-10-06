"طلاب مصر القوية" تنتهي من ورش عمل "مقترحات تعديل اللائحة الطلابية"

كتب : سلوى الزغبي منذ 7 دقائق

انتهت حركة طلاب مصر القوية بعد إجراء العديد من ورش العمل من تعديلاتها على اللائحة التنفيذية للاتحادات الطلابية، وأرسلت نسخة من التعديلات المقترحة لمحمد حسن، عضو اتحاد طلاب مصر وعضو لجنة تعديل اللائحة.

وتضمنت التعديلات تغيير نظام الانتخابات بالكامل؛ بحيث يصبح الاختيار وفقا للكفاءة وليس المصالح الانتخابية، كما شملت التعديلات تمثيل عادل لكل الدفعات في مجالس الاتحادات، وكذلك تضمن التعديلات تمثيل عادل لكل الجامعات، في المجلس العام لاتحاد طلاب مصر، إلى جانب ضمان حقوق الاتحاد في حضور كافة المجالس الجامعية وجلسات التأديب.