حمدين صباحي في ذكرى أكتوبر: نجدد العهد بتحرير سيناء من الإرهاب

كتب : فاطمة النشابي منذ 1 دقيقة

وجه حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، التهنئة للشعب المصري عبر موقع "اليوتيوب" بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر. وقال "صباحي" في كلمته: "في ذكرى نصر أكتوبر العظيم أتوجه بالتحية إلى شهداء مصر الذين بذلوا حياتهم من أجل حريتنا.. التحية إلى الشعب العظيم القائد والمعلم.. التحية إلى القوات المسلحة الباسلة".

وأضاف "نسترجع المعاني العظيمة التي أدت إلى النصر إيمانًا في الله ويقينًا في عدالة قضيتنا.. والتلاحم بين الشعب والجيش، وإصرار على الحق بدون تفريط فيه".

وتابع "شعبنا الذي يحتفل اليوم بهذه الذكرى الغالية على قلب كل مصري يسترد هذه المعاني، ويجدد العهد بأن نكمل الطريق.. سيناء التي تحررت بالعبور من الاحتلال الصهيوني الغاشم.. تُحرر الآن من الإرهاب، بالاستعانة بالله، وبوحدة الشعب والجيش، ووضوح الطريق والإصرار على النصر، مؤمنين أن النصر ممكن بل هو الممكن، اللهم أتم نعمتك ونصرك على مصر العظيمة".