قصات للوجوه الطويلة من وحي النجمات

إنّ أفضل قصات الشعر لصاحبات الوجوه الطويلة هي التي تضيف عرضاً إلى وجوههنّ وتخفّف من طولها.

وإن كان طول وجهك أكبر من عرضه، فإليك لائحة بقصّات شعر جميلة، لكي تستوحي منها.

وسواء أكان فكّك عريضاً بعض الشيء أو كان جبينك مرتفعاً جداً، فما عليك سوى إيجاد قصّة شعر تناسب شكل وجهك وتليق به.

إنّ قوام الشعر مهمّ جداً، فكوني جاهزة لبذل جهد إضافيّ، بخاصّة إن كان مستقيماً بطبيعته. وابتعدي كامل البعد عن قصات الشعر التي تعتمد المستوى ذاته، إن كان شعرك مستقيماً، لأنّها ستزيد من طول ملامحك.

تحقّقي من قصّات الشعر المناسبة لصاحبات الوجوه الطويلة التي تعتمدها نجمات هوليوود، مثل Liv Tyler Sarah Jessica Parker ، وغيرها من النجمات.

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قصات شعر قصيرة لصاحبات الوجوه الطويلة:

لا ننصح صاحبات الوجوه الطويلة باعتماد قصة شديدة القصر أو أخرى طويلة جداً. لكنّ قصة "بكسي" Pixie قد تكون ما يناسبك، إن كنت مصرة على قصّ شعرك. وسواء أقررت أن يكون الجانبان أطول من باقي الشعر أو أقصر، فإنّ من المهمّ أن تكون الجدايل طويلة في منتصف الرأس، من دون المبالغة في ذلك.

إنّ إحدى أفضل قصّات الشعر التي تليق بصاحبات الوجوه الطويلة هي قصة "بوب" Bob التي تصل إلى الذقن، لأنّها تزيد عرض وجهك، كما أنّها قصّة رائجة جداً حالياً. بالإضافة إلى ذلك، ننصحك باعتماد ناصية الشعر (أي الغرة) إن كان وجهك طويلاً، واحرصي على أن تكون واضحة، لا خجولة، وإلا فلن تعطي المفعول المرجوّ منها.

إن كان شعرك قصيراً وترغبين في إطالته، فإنّ بإمكانك اعتماد القصة التي تتعدّى ذقنك بقليل، من دون ملامسة كتفيك.

قصات شعر طويلة لصاحبات الوجوه الطويلة:

إن كان شعرك مستقيماً ولا تريدين تغييره، ننصحك بقصّه ـ ولو قليلاً ـ ورفعه على شكل ذيل الحصان، أو تسريحه إلى الجانب، مثل الممثلة ميغان فوكس. لكنّك ستسأمين منه في نهاية المطاف بالتأكيد. وعندما تقرّرين قصّه، ننصحك بالاعتناء بقوامه وقصّه على شكل طبقات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك اختيار تجعيده بشكل خفيف أو كثيف.

واختاري بين الطبقات التي تحدد إطاراً للوجه، مثل كيم كردشيان، أو ناصية شعر، مثل ليف تايلر، فهي مثالية لشعر طويل ومجعّد. وإن كان شعرك مجعّداً، فلتكن الطبقات طويلة. ولا تتردّدي باستشارة مصفّف الشعر الخاصّ بك!

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