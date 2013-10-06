أي طلاء أفضل لأوقات العمل؟

تنصح إنيس مايروزه، خبيرة التجميل الألمانيَّة، المرأة العاملة بالابتعاد عن طلاء الأظافر اللامع واللافت للنَّظر، وتعلِّق على ذلك قائلة: "إنَّه يلائم المناسبات المسائيَّة والخاصَّة فقط، ولا يصلح للعمل، كونه يوحي بالتكلُّف وعدم الجديَّة، شأنه في ذلك شأن الأظافر الصناعيَّة".

لذلك فهي تنصح المرأة العاملة بتزيين أظافرها بالطِّلاء الباهت غير اللامع، أو تزيينها بطريقة الأظافر الفرنسيَّة الكلاسيكيَّة ذات الأطراف البيضاء، فهي حتى الآن محافظة على مكانتها في عالم التجميل، مع مراعاة أن تكون الأظافر قصيرة".