«الإخوان» يدعون أنصارهم لاستغلال الحج فى التصعيد السياسى

كتب : صبحى عبدالسلام وهانى الوزيرى منذ 48 دقيقة

حصلت «الوطن» على رسالة جديدة وجّهها جمعة أمين، نائب مرشد الإخوان الهارب فى لندن، لجميع قيادات التنظيم الدولى للإخوان، طالبهم فيها باستغلال موسم الحج فى التصعيد السياسى، الأمر الذى رفضه علماء بالأزهر الشريف وشددوا على أن التظاهر ورفع شارة رابعة يُبطل الحج.

وقال «أمين»، فى رسالته: «إننا سنجاهد فى مصر، وليس فى الدنيا الآن قوة تستطيع أن تكبت أو تحد أو تقف فى وجه عملنا أو تنال من صفوفنا، وإن كانت قوة الحديد والنار ستؤخر النصر قليلاً لكننا سننتصر أخيراً».