أطباء أسبان: السجائر الإلكترونية ليست أكثر أمانا

حذر أطباء أسبان من أن السيجارة الإلكترونية ليست أكثر أمانا من السجائر العادية كما يعتقد البعض.

وذكرت رابطة طبية رائدة فى أسبانيا، أن مستخدمى السيجارة الإلكترونية يعانون أيضا من نفس المتاعب الصحية قصيرة المدى فى الرئة تماما مثل مدخنى السجائر العادية.

> ودعا الأطباء مستخدمى السيجارة الإلكترونية إلى مراجعة تفكيرهم جيدا فى اعتقادهم بأن السيجارة الإلكترونية هى عطية من الله للسماح لهم بتخفيف التوتر من دون أن يتسبب ذلك فى إلحاق الضرر بالرئة.

وحذرت رابطة أطباء جراحات الرئة والصدر الأسبانية، كما ورد فى موقع /ذا لوكال/ بنسخته الأسبانية، من أن "بعض المواد المستخدمة فى بخار السجائر الإلكترونية تسبب الضرر للرئة بنفس الطريقة مثلما هو الحال مع السجائر العادية.

ولا يزال خبراء الصحة فى جميع أنحاء العالم غير متأكدين من الآثار طويلة المدى بالنسبة للسجائر الإلكترونية على صحة المدخنين، ولذا لا ينصحون باستخدامها بديلا عن السجائر العادية أو كوسيلة للإقلاع عن التدخين.

يذكر أن السيجارة الإلكترونية هى عبارة عن جهاز إليكترونى يعمل بالبطارية ليوفر جرعات مستنشقة من النيكوتين بتوصيل بخار سائل النيكوتين، ولكن بدون عناصر الكيماويات الموجودة فى السجائر العادية من التبغ الدخان، القطران، أول أكسيد الكربون، المواد المسرطنة.