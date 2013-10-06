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الجمارك الفرنسية توقف العقاقير الطبية المزيفة قبل توزيعها فى أوروبا

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الجمارك الفرنسية توقف العقاقير الطبية المزيفة قبل توزيعها فى أوروبا الجمارك الفرنسية توقف العقاقير الطبية المزيفة قبل توزيعها فى أوروبا

نجح المسئولون فى الجمارك الفرنسية فى الكشف عن عملية الغش والخداع فى العقاقير الطبية التى توصلت على إحدى متن السفن الصينية وذلك قبل توزيعها فى أوروبا حيث إن ظاهرة بيع العقاقير الطبية المزيفة بلغت قيمتها 75 مليار دولار أى حوالى 6ر55 مليار يورو فى عام 2010 أى ضعف ما كانت عليه فى عام 2005 وذلك وفقا لتقرير المعهد الدولى الأبحاث المتعلقة بمحاربة العقاقير المزيفة والتى تعد جريمة فى الأوساط الطبية.

ووفقا للتقرير فإن المعامل حققت قيمة مبيعات بلغت 856 مليار دولار فى 2010 وإن هذا السوق أصبح من الأعمال المربحة السريعة مثله مثل سوق تزوير الأموال والكوكايين الذى تصل عائداته إلى 20 ألف دولار والسجائر المزيفة التى تصل عائداتها 43 ألف دولار أن عقوبة هذه الجرائم فى فرنسا تصل إلى سبع سنوات سجن كما اكتشفت الجمارك /الفياجرا/ المزيف وبعض عقاقير المضادة للسرطان والتى تقوم بإنتاجها شركة /سونوفى/ الفرنسية مما يؤثر على سمعة الشركة الفرنسية.

والجدير بالذكر أن معظم هذه العقاقير المزيفة تأتى من آسيا كما تم القبض على الشركة التى تقوم بعملية التزوير فى عام 2007 والتى لها فروعها فى بريطانيا وألمانيا وبلجيكا وسويسرا كما اتهمت الفرنسية بعض المواقع على الانترنت التى تبيع مثل هذه العقاقير المزيفة.

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مصر 365

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