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ما العناصر الغذائية الهامة للمرأة المرضع؟

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ما العناصر الغذائية الهامة للمرأة المرضع؟ ما العناصر الغذائية الهامة للمرأة المرضع؟

تتطلب الأم المرضعة نوعا من الاهتمام بتغذيتها حتى تتمكن من تحقيق التغذية المتكاملة لها ولجنينها، وحتى تقدر الأم المرضعة على الحصول على نظام غذائى متوازن، يقدم دكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد قائلا الرضاعة الطبيعية تتطلب من الأم الاهتمام بتغذيتها قدر الإمكان، حتى تضمن تدفق الحليب من الثدى للجنين والبعض يقبل على شرب كميات كبيرة من الماء، وهذا خطأ كبير فكل ما تحتاجينه من الماء هو نفس القدر الذى يحتاجه الشخص العادى، دون زيادة أو نقصان إلا أنه خلال الرضاعة غالبا ما يفرز الجسم هرمون الأكسيتوسين، وهذا يجعل الأمهات تشعر بالعطش لذا يمكنك خلال الرضاعة شرب الماء، لأن ذلك يساعدك فى إنقاص وزنك الزائد أثناء الولادة وابتعدى تماما عن الكافيين لأن تناولها، وأنت ترضعين يسبب حساسية مفرطة لطفلك ويجعله يشعر بالقلق طوال الليل، ويمكن أن تقللى من الكرنب والبقوليات وخصوصا فى الشهور الأولى للرضيع، لأن ذلك سيجعله يشعر بالمغص الشديد، وبعد إتمامه الستة أشهر يمكنك تناولها دون مشاكل ولابد من اهتمامك بالحصول على كمية كافية من الكالسيوم، لأنه يساعدك على نمو الجنين، كما أن العسل الأسود والأرز باللبن يحتويان على كمية كبيرة من الكالسيوم مع ضرورة الإكثار من تناول الخضراوات لأنها هامة وتساعدك على الحصول على كافة العناصر الغذائية، مع ضرورة الاهتمام بتناول الفواكه لما لها من تأثير كبير على ترطيب الجسم وإمداده بكافة العناصر الغذائية.
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