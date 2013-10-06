دراسة: عقار الضغط الشهير "لوسارتان" يساهم فى تحسين علاج السرطان

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بمستشفى ماساتشوستس الأمريكية، عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن أحد العقاقير المستخدمة لعلاج مرض ارتفاع ضغط الدم المزمن، أحد الأمراض الخطيرة للغاية، والتى تصيب نحو مليار شخص على مستوى العالم.

وأشار الباحثون إلى أن أحد أدوية الضغط الشهيرة، والذى ينتمى لفئة العقاقير المثبطة للأنجيوتينسين "Angiotensin inhibitors"، ويعرف باسم لوسارتان "losartan"، قد أثبت فاعليته فى تحسين النتائج العلاجية الناجمة عن استخدام العقاقير الكيميائية فى علاج السرطان، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن عقار "لوسارتان" يساهم فى فتح وتوسيع الشرايين المغلقة والضيقة وإصلاح الشرايين التالفة، وهو ما يساهم فى توصيل أدوية العلاج الكيميائى إلى الأورام الصلبة مثل سرطان الثدى والبنكرياس، وكما يساعد على تعزيز إمدادات الأكسجين إلى الأورام عن طريق زيادة ضخ الدم إليها، وهو يساهم فى تعزيز فرص علاج السرطانات.

جاءت هذه النتائج فى المجلة العلمية "Nature Communications"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الأول من شهر أكتوبر الجارى.