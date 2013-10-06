أخبار عاجلة

إصابة 108 تلاميذ بالجدري المائي بسوهاج -
فيديو| وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي -
رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مستثمرين إمارتيين في دبي -
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك -
8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: عقار الضغط الشهير "لوسارتان" يساهم فى تحسين علاج السرطان

Google+ Print
دراسة: عقار الضغط الشهير "لوسارتان" يساهم فى تحسين علاج السرطان دراسة: عقار الضغط الشهير "لوسارتان" يساهم فى تحسين علاج السرطان

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بمستشفى ماساتشوستس الأمريكية، عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن أحد العقاقير المستخدمة لعلاج مرض ارتفاع ضغط الدم المزمن، أحد الأمراض الخطيرة للغاية، والتى تصيب نحو مليار شخص على مستوى العالم.

وأشار الباحثون إلى أن أحد أدوية الضغط الشهيرة، والذى ينتمى لفئة العقاقير المثبطة للأنجيوتينسين "Angiotensin inhibitors"، ويعرف باسم لوسارتان "losartan"، قد أثبت فاعليته فى تحسين النتائج العلاجية الناجمة عن استخدام العقاقير الكيميائية فى علاج السرطان، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن عقار "لوسارتان" يساهم فى فتح وتوسيع الشرايين المغلقة والضيقة وإصلاح الشرايين التالفة، وهو ما يساهم فى توصيل أدوية العلاج الكيميائى إلى الأورام الصلبة مثل سرطان الثدى والبنكرياس، وكما يساعد على تعزيز إمدادات الأكسجين إلى الأورام عن طريق زيادة ضخ الدم إليها، وهو يساهم فى تعزيز فرص علاج السرطانات.

جاءت هذه النتائج فى المجلة العلمية "Nature Communications"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الأول من شهر أكتوبر الجارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365