كيف تظهر حبك لأبنائك لتكسبهم الاستقلالية

يرغب الآباء والأمهات بإشعار أطفالهم باستمرار بحبهم لهم، وأنهم لا يستطيعون الابتعاد عنهم، إلا أن طريقة الإعلان عن الحب تحتاج لنوع من الفهم حتى تقدر على إشعار طفلك بذلك، وهذا ما يوضحه دكتور هاشم بحرى أستاذ الطب النفسى قائلا ابن داخل أطفالك ثقتهم بنفسهم بتشجيعك لهم، وتقديرك لمجهوداتهم التى يبذلونها واحرص على تعليم أولادك التفكير الإيجابى دوما وإليك بعض الطرق التى تمكنك من إظهار الحب لطفلك.

> 1- يشعر الطفل بالسعادة البالغة، إذا أخبرته أنك قد تعلمت شيئا منه هنا يشعر أنك تمجده، ويحاول أن يقوم بالتصرفات التى ترضيك دوما.

> 2- حاول أن تبث روح الاستقلالية فى نفوس أطفالك، بأن تعلمهم اختيار ما يلبسونه لأن ذلك يساعد الأطفال فى اكتساب العديد من الخبرات المهارية.

> 3- عندما يطلب منك الطفل التحدث معه، لا تكلمه وأنت مشغول عنه فحاول دوما أن تصغى إليه، وتفهم ما يريده ولا مانع من مشاركتك له ألعابه لأن ذلك سيفيده حتما فى تحقيق نوع من التوافق الذاتى.

> 4- حاول أن تكتب لهم كلمة حب وتتركها للطفل فيفاجأ بها فإن ذلك سينمى لديه الإيجابية ويجعله قادرا على التفاعل مع المحيطين حوله

> 5- احرص على خلق العلاقة الحميمية بينك وبين طفلك بأن تحاول حضنه والقرب منه باستمرار لأن ذلك سيخلق نوعا من الحميمية بينك وبين طفلك.

> 6- لا تلم طفلك باستمرار على أفعال خاطئة قام بها، بل احرص على القرب منه، ووده وجعله يشعر بالامتنان لك مع تقديم النصيحة له ليس بطريقة التوبيخ بل بطريقة الحب، كل ذلك سيجعل طفلك يشعر بالحب والامتنان تجاهك.