صائب عريقات: جهود للإفراج عن الأسرى المرضى

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أمس السبت، إن "جهودا تبذل للإفراج عن الأسرى المرضى فى السجون الإسرائيلية".

وأضاف عريقات أن الأسير المريض نعيم الشوامرة (المصاب بضمور العضلات) سيكون ضمن القوائم التى تعد ضمن السعى للإفراج عن الأسرى المرضى، بحسب بيان لنادى الأسير اليوم.

وخلال زيارة عريقات لعائلة الشوامرة فى مدينة الخليل جنوبى الضفة الغربية أمس السبت، طالبته العائلة بالتحرك لإنقاذ نجلها من خطر الموت جراء الإهمال الطبى الذى يمارس بحقه داخل سجون الاحتلال.

وناشدت والدة الأسير تحقيق أمنيتها الأخيرة، أن تجد نجلها بين أحضانها حرا بعد أن حرمت منه 19 عاما.

والأسير الشوامرة معتقل منذ عام 1995 ومحكوم عليه بالسجن مدى الحياة، بتهمة مقاومة الاحتلال.

ولم يتسن الحصول على تعليق فورى من السلطات الإسرائيلى.

ويقبع فى السجون الإسرائيلية 1500 أسير مريض، بينهم 12 فى حالة حرجة يتلقون علاجا فى مستشفى سجن الرملة الإسرائيلى، وفقا لنادى الأسير الفلسطينى.

وحسب آخر الأرقام لوزارتى شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية فى غزة ورام الله، يصل مجموع عدد الأسرى 4660 أسيرًا وأسيرة يقبعون فى 17 سجنًا ومعسكرًا إسرائيلياً، بينهم 3822 أسيرًا من الضفة، و449 من غزة، و152 من القدس، و206 من إسرائيل (الأراضى المحتلة عام 1948)، و31 أسيرًا عربيا.