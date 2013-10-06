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سفيرة بريطانيا لدى صنعاء: الدور البارز للرئيس السابق عاد بفوائد عدة

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سفيرة بريطانيا لدى صنعاء: الدور البارز للرئيس السابق عاد بفوائد عدة سفيرة بريطانيا لدى صنعاء: الدور البارز للرئيس السابق عاد بفوائد عدة

قالت جين ماريوت السفيرة البريطانية لدى صنعاء، إن الدور البارز الذى لعبه الرئيس السابق على عبد الله صالح قد عاد بفوائد عدة على اليمن.

وأضافت السفيرة البريطانية، فى تصريح لها بثته الفضائية اليمنية مساء أمس السبت، أن على عبد الله صالح يظل شخصية مهمة جداً ومؤثرة، مشيرة إلى أن الشعب أظهر أن ما يريده من على عبد الله صالح هو أن يقوم بدعم العملية السياسية، بينما يتقدم الشعب إلى الأمام فى الاتجاه المختلف.

وبخصوص أسماء المعرقلين للعملية السياسية فى اليمن، أوضحت السفيرة جين ماريوت أن جميع اليمنيين يعرفون أن المعرقلين هم من يضعون مصالحهم الخاصة قبل مصلحة اليمن فى هذا الوقت الحرج.

وأشارت ماريوت إلى أن الشىء العظيم هو وجود العديد من اليمنيين يحاولون أن يعملوا لصالح البلد، مشددة على ضرورة أن يستفيد اليمنيون من الحوار السياسى والاتفاق بتحويله إلى شىء حقيقى وملموس للمواطن العادى فى الشارع.

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