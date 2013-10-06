وزير المواصلات الليبى يبحث مع نظيره التونسى توطيد العلاقات بين البلدين

على زيدان رئيس الوزراء الليبىبحث وزير المواصلات الليبى عبد القادر محمد أحمد، أمس السبت، خلال لقائه مع نظيره التونسى عبد الكريم الهارونى، الذى يزور ليبيا حالياً، سبل توطيد العلاقات بين البلدين.

وشدد وزير المواصلات الليبى خلال اللقاء على وجوب الارتقاء بالعلاقات التى تربط البلدين إلى أقصى ما يكون، وقال "إن ليبيا وتونس تربطهما علاقة قوية منذ زمن بعيد"، لافتاً إلى ضرورة الارتقاء بهذه العلاقة إلى أقصى ما يكون.

من جهته أبدى وزير المواصلات والنقل التونسى استعداده واستعداد بلاده لتحسين العلاقة بين البلدين، لافتاً إلى ضرورة الخروج من هذه الزيارة بنتائج ملموسة، وشدد الهارونى على ضرورة زيادة المعابر البرية بين البلدين وتطوير عدد من المشاريع منها مشروع السكك الحديدة.

وأشار إلى أن تونس باشرت بفتح خطوط النقل البحرى ناحية الشرق، منوهاً إلى بداية النقل من ليبيا، وبالتحديد من العاصمة طرابلس، يليها مصر ولبنان وتركيا.

وأعلن وزير المواصلات والنقل التونسى عن زيادة الرحلات الجوية بين البلدين من 60 رحلة إلى 80 رحلة جوية مع بداية العام المقبل.

كان الوزير التونسى قد وصل إلى طرابلس فى وقت سابق أمس فى زيارة لليبيا تستمر يومين.