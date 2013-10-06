توتر بالعديد من المدن اليمنية بسبب حالة الانفلات الأمنى

خيم التوتر على العاصمة صنعاء والعديد من المدن والمناطق جنوب وشرق اليمن، اليوم "الأحد"، بسبب حالة الانفلات الأمنى الذى تشهده هذه المدن، وسط إصرار بعض القوى على التصعيد، وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول ماهية القوى التى تسعى إلى إرباك العملية السياسية والمرحلة الانتقالية، وتعطيل مؤتمر الحوار الوطنى الشامل، الذى أوشك على الختام، والخروج بقرارات ترضى كافة الأطراف.

وأكد مصدر عسكرى مسئول بوزارة الدفاع اليمنية، اليوم الأحد، أن صخرة سقطت فجر اليوم الأحد، على (جرف) يستخدم كمخزن لذخائر قديمة داخل معسكر الحفا بجبل نقم بصنعاء، وأدى إلى اشتعال النيران، لافتا النظر إلى أنه تمت السيطرة بصورة سريعة على الموقف، ولم تحدث هناك أية أضرار بشرية أو مادية.

وقد تسبب الحادث فى إثارة الذعر مع الساعات الأولى صباح اليوم بين المواطنين نظرا لدوى الانفجار الهائل، حيث اعتقد المواطنون أن الانفجار ناجم عن اعتداء إرهابى, خاصة بعد أحداث التفجيرات الإرهابية التى شهدتها عدة مدن يمنية مؤخرا, وما تعرض له أحد المعسكرات الكبرى بالعاصمة صنعاء، والأخير أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بالمعسكر.

الحادثة تذكر بتلك التى وقعت بمقر الفرقة الأولى عندما تم تفجير مخازن الفرقة لتبرير خلوها من الأسلحة فى مشهد متكرر للتغطية على منهوبات كبيرة من الأسلحة، وفقا لما أكدته مصادر أمنية قريبة من الواقعة, وتكررت الواقعة بالطريقة نفسها بعد أسابيع فى محافظة حجة/ عبس، حيث طالت تفجيرات مخازن الأسلحة الكبيرة التابعة للمنطقة الشمالية الغربية، بقيادة اللواء الأحمر وقيدت التفجيرات ضد ماس كهربائى عابر.