وفد حكومى ليبى ينهى زيارة لتشاد بحثت تأمين الحدود والهجرة غير الشرعية

عاد وفد حكومى ليبى إلى العاصمة طرابلس، مساء أمس السبت، بعد زيارة رسمية لدولة تشاد استغرقت خمسة أيام، وجرى خلالها بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين، وقضايا الأمن الحدودى، وملف الهجرة غير الشرعية.

وضم الوفد الليبى - الذى زار العاصمة التشادية أنجامينا - ممثلين عن وزارة الخارجية الليبية ونواب من المؤتمر الوطنى (البرلمان الليبى المؤقت) عن بلدة الكفرة (جنوب غربى ليبيا) وممثلين عن المجلس المحلى وأعيان البلدة.

والتقى الوفد الليبى الرئيس التشادى إدريس ديبى، ومسئولين فى حكومة أنجامينا.

وحول نتائج زيارة الوفد الليبى لتشاد، قال السنوسى القمى، رئيس الوفد والنائب فى المؤتمر الوطنى، إن "الرئيس التشادى أبلغ الجانب الليبى حرصه على أن تكون العلاقات أفضل مما كانت عليه فى عهد نظام العقيد الراحل معمر القذافى".

ولفت القمى أن الرئيس ديبى "بارك التجربة الديمقراطية والمسار الانتقالى بليبيا، وأبدى سعادته بإسقاط النظام السابق، وبلقاء وفد ليبى يمثل بلدة الكفرة الحدودية مع تشاد".

وذكر أن الوفد الليبى ناقش مع المسئولين التشاديين أيضاً قضية تأمين الحدود بين البلدين للحد من الاختراقات المتمثلة فى الهجرة غير الشرعية والتهريب وتحركات المسلحين، فضلاً عن تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

ووصف النائب الليبى الزيارة بـ"الناجحة"، مضيفا أنه "سيتم رفع توصياتها للمؤتمر الوطنى العام من أجل تدارسها"، وكان الوفد الليبى استبق زيارة تشاد بزيارة للسودان؛ بحث خلالها مع المسئولين هناك سبل تعزيز الوضع الأمنى على الحدود بين البلدين.

وتقع بلدة الكفرة جنوب شرق ليبيا، وهى بلدة حدودية تحدها السودان ومصر وتشاد، وتشهد اختراقات أمنية متكررة، حيث تنشط فيها عمليات التهريب وبيع الأسلحة والهجرة غير الشرعية.