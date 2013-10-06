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صحيفة ليبية: مراسم دفن 17 شهيدا من الجيش عصر اليوم بطرابلس

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صحيفة ليبية: مراسم دفن 17 شهيدا من الجيش عصر اليوم بطرابلس صحيفة ليبية: مراسم دفن 17 شهيدا من الجيش عصر اليوم بطرابلس

قال الرائد حسن الفائدى مدير إدارة الإعلام برئاسة الأركان الليبية إن مراسم دفن 17 شهيدا من أبناء القوات المسلحة- الذين لقوا حتفهم أمس على يد مجموعة مسلحة- ستقام عصر اليوم الأحد، بمدينة طرابلس.

وكانت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية هاجمت فجر أمس السبت، بوابة (أم الرشراش) على بعد 90 كم جنوب شرقى مدينة طرابلس، بأسلحة خفيفة ومتوسطة فى محاولة منها لزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة، ما أدى إلى مقتل 17 عنصرا منهم وجرح 4 آخرين، نقلوا على إثرها إلى مستشفى «السبيعة».

ونقلت صحيفة "17 فبراير" عن الفائدى أننا نقوم بالإجراءات اللازمة لنقل جرحى الهجوم المسلح على بوابة (أم الرشراش) لعلاجهم فى الخارج، مشيرة إلى أن البوابة يحرسها عناصر من اللواء الثانى المشاة التابعة للمنطقة العسكرية طرابلس وفق تكليف من رئاسة الأركان العامة للجيش الليبى.

وفى السياق ذاته، أكد مصدر مطلع لصحيفة "فبراير"، أن المسلحين استخدموا فى هجومهم قذائف وقنابل يدوية علاوة على بنادق كلاشينكوف روسية الصنع، منوها على أنهم نهبوا قبل فرارهم أربع سيارات مسلحة من الموقع كما عبثوا بمحتوياته.

وكانت رئاسة الأركان الليبية قد أدانت هذا العمل الذى وصفته بالإجرامى، ناعية الشهداء فى بيان لها متوعدة بملاحقتهم حتى القبض عليهم وتقديمهم للعدالة، مهيبة بالمواطنين فى المناطق المجاورة لمكان الحادثة تقديم العون للقوات العسكرية للقبض عليهم.

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مصر 365