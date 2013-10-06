وصول 18 لبنانيا ناجيا من غرق العبارة الإندونيسية لبيروت

وصل إلى مطار بيروت اليوم، الأحد، الناجون الثمانية عشر من غرق العبارة الإندونيسية التى كانت تقل مهاجرين لبنانيين من شواطئ إندونيسيا إلى أستراليا.

وكان فى استقبال الناجين وزير الخارجية اللبنانى عدنان منصور وعدد من نواب منطقة عكار التى ينتمى إليها المهاجرون وحشد من أهالى الناجين. وكانت العبارة الغارقة تقل 72 شخصا من جنسيات مختلفة ونجا منهم 28 شخصا بينهم 18 لبنانيا، فيما تم انتشال جثث 44 شخصا.

وتوجهت بعثة رسمية لبنانية إلى جاكرتا تحمل معها اختبارات الحمض النووى من أهالى المهاجرين لمقارنتها مع الحمض النووى للجثث لتحديد اللبنانيين منهم وتسفير جثامينهم إلى بيروت.