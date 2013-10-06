تيسير فهمي: اليمين المتطرف يلفظ أنفاسه الأخيرة ولن يفلح في استفزاز جيشنا العظيم

كتب : أ ش أ منذ 14 دقيقة

توجهت الفنانة تيسير فهمي، رئيس حزب المساواة والتنمية، بالتهنئة للمصريين، بمناسبة ذكرى احتفالات السادس من أكتوبر المجيد، داعية جموع الشعب إلى التوجه اليوم، للشوارع والميادين للاحتفال بالانتصار الذي حققته قواتنا المسلحة يوم السادس من أكتوبر.

وقالت تيسير فهمي، إن اليمين المتطرف بدعواته للعنف في الرمق الأخير ويلفظ أنفاسه الأخيرة ولن يستطيع الوقوف أمام إرادة الشعب المصري، مؤكدة أن القوات المسلحة التي استفزها العدو وانتصرت عليه في يوم السادس من أكتوبر لن يستفزها اليمين المتطرف بدعواته للعنف.

وأكدت أن تيار اليمين المتطرف بحاجة إلي إعادة تأهيل، وخاصة بعد محاولاته بث أفكاره المسمومة والتي تعد أخطر من السلاح وتشكل خطرا على المجتمع لأنها تهدم الأوطان.

ودعت تيسير فهمي، إلى ضرورة نشر الثقافة من خلال تضافر كافة الجهود في شتى ربوع مصر من أقصاها إلى أدناها من أجل التنوير والتخلص من الإرهاب الفكري الذي غزا بعض العقول من قبل تيار اليمين المتطرف.