أخبار عاجلة

إصابة 108 تلاميذ بالجدري المائي بسوهاج -
فيديو| وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي -
رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مستثمرين إمارتيين في دبي -
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك -
8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

تيسير فهمي: اليمين المتطرف يلفظ أنفاسه الأخيرة ولن يفلح في استفزاز جيشنا العظيم

Google+ Print
تيسير فهمي: اليمين المتطرف يلفظ أنفاسه الأخيرة ولن يفلح في استفزاز جيشنا العظيم تيسير فهمي: اليمين المتطرف يلفظ أنفاسه الأخيرة ولن يفلح في استفزاز جيشنا العظيم

كتب : أ ش أ منذ 14 دقيقة

توجهت الفنانة تيسير فهمي، رئيس حزب المساواة والتنمية، بالتهنئة للمصريين، بمناسبة ذكرى احتفالات السادس من أكتوبر المجيد، داعية جموع الشعب إلى التوجه اليوم، للشوارع والميادين للاحتفال بالانتصار الذي حققته قواتنا المسلحة يوم السادس من أكتوبر.

وقالت تيسير فهمي، إن اليمين المتطرف بدعواته للعنف في الرمق الأخير ويلفظ أنفاسه الأخيرة ولن يستطيع الوقوف أمام إرادة الشعب المصري، مؤكدة أن القوات المسلحة التي استفزها العدو وانتصرت عليه في يوم السادس من أكتوبر لن يستفزها اليمين المتطرف بدعواته للعنف.

وأكدت أن تيار اليمين المتطرف بحاجة إلي إعادة تأهيل، وخاصة بعد محاولاته بث أفكاره المسمومة والتي تعد أخطر من السلاح وتشكل خطرا على المجتمع لأنها تهدم الأوطان.

ودعت تيسير فهمي، إلى ضرورة نشر الثقافة من خلال تضافر كافة الجهود في شتى ربوع من أقصاها إلى أدناها من أجل التنوير والتخلص من الإرهاب الفكري الذي غزا بعض العقول من قبل تيار اليمين المتطرف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"