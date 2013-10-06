هل يكون عريس إليسا المنتظر هو الفرنسي ألكس؟

إليسا غارقة في الحب، هذا ما أعلنته أشهر الفنانات العازبات بنفسها أكثر من مرّة، بل حتى أنها أعلنت أنّها تفكّر بالزواج خلال الفترة المقبلة، وهو ما جعل البعض يتكهّن أنّ العريس المنتظر الذي لم تعلن النجمة عن اسمه هو الشاب الفرنسي Alex faur znakeit، الذي نشرت صوراً لها معه خلال وجودها في فرنسا لحضور عرض أزياء المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، وأثارت الصور تعليقات متابعي الفنانة، الذين أبدى بعضهم إعجابه بالشاب الوسيم، في حين أبدى البعض الآخر غيرته.

إليسا كانت قد صرّحت أكثر من مرّة أنها مغرمة، ونقل عنها أنها ستتزوّج مدنياً في العام 2013، إلا أنّ العام يكاد ينقضي ولم تتزوّج إليسا بعد، ما يضع كل ما سبق ذكره في خانة التكهنات.

أمّا المرة الأخيرة التي أفصحت فيها إليسا عن قرب زواجها، فكانت قبل اسبوعين خلال حضورها لحفل زواج الإعلامية جومانة بو عيد.

البعض علّق على مواقع التواصل الاجتماعي، أن Alex faur znakeit هو الرجل المناسب الذي نجح بإدخال الفرح إلى قلب إليسا، وهي التي لطالما تمنّت أن تلتقي نصفها الآخر، وفي حوار سابق كانت قد أجرته معها "سيدتي"، قالت إليسا "أحب الرجل وأحب الأولاد وأحب وجودهم في حياتي ولكن ليس من السهل الحصول على الشخص المناسب ولا أحد يعلم كيف ومتى سألتقي به".

ولقد سبق لأليسا ان عاشت أكثر من تجربة حب فاشلة، فهي بالإضافة إلى الشائعات التي تحدثت عن علاقة عاطفية قوية تربطها بالنجم اللبناني وائل كفوري، كانت قد أغرمت في بداياتها الفنية وقبل أن تصبح نجمة مشهورة بالمؤلف الموسيقي غي مانوكيان، كما أنها كانت قبل عدة أعوام قاب قوسين او أدنى من خطوة الزواج من رجل الاعمال الليبي طارق خيتوني، الذي سبق له أن تزوّج مرّتين الأولى من سيدة مغربية والثانية من عارضة الأزياء الهولندية Liza van goinga ، لكن الامور وصلت بين العاشقين إلى حائط مسدود لأسباب لم تفصح عنها النجمة.

ويبقى أن نتمنّى لإليسا أن تكلّل حبّها بالدخول إلى القفص الذهبي قريباً، سواء كان العريس المنتظر هو ألكس أو شخص آخر فضّلت عدم ظهور علاقته به إلى العلن.