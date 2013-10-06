كندة علوش تواصل تصوير فيلمها الجديد "لا مؤاخذة"

كتب : أ ش أ منذ 9 دقائق

تواصل الفنانة السورية كندة علوش، حاليا، تصوير فيلمها الجديد "لا مؤاخذة" للمخرج والسيناريست عمرو سلامة، وإنتاج شركة "فيلم كلينك" لمحمد حفظي.

ورفضت كندة الكشف عن تفاصيل دورها في الفيلم، مكتفية بالقول إنه تجربة رائعة ويمثل إضافة لمشوارها الفني، خاصة في مجال السينما.

ومن جهة أخرى، تشارك كندة ضمن أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته التاسعة والعشرين، والتي يرأسها الفنان محمود قابيل.

وعبرت كندة عن سعادتها بهذا الاختيار، وذلك لما يتمتع به المهرجان من سمعة طيبة وتاريخ عريق، ولمحبتها لمدينة الإسكندرية التي وصفتها بالساحرة.

يذكر أن كندة شاركت العام الماضي في لجنة تحكيم المسابقة العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومهرجان "تروب فيست" للأفلام القصيرة بأبو ظبي.