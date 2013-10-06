قناوي: مهرجان الاسكندرية يحتفي بنصر 6 أكتوبر والفريق الشاذلي

كتب : أ ش أ منذ 6 دقائق

أكد محمد قناوي، الأمين العام لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحرالمتوسط، في دورته التاسعة والعشرين، أن المهرجان سيشهد العديد من الفعاليات، في مقدمتها الاحتفال بنصر 6 أكتوبر ورجاله، وعلى رأسهم الفريق سعد الشاذلي، وهي الحالة الأولي التي يخصص فيها مهرجانًا دوليًا جزءا من فاعلياته لهذا الغرض.

وقال محمد قناوي إن قيام مهرجان الإسكندرية - الذي تبدأ فعالياته من 9 إلى 14 أكتوبر الحالي - في هذا التوقيت ليكون "رسالة قوية للعالم من خلال الضيوف الذين يعتبرون سفراء لمصر في بلدانهم".

وأضاف أنه سيتم عرض 14 فيلما عن حرب أكتوبر وهي "الفريق سعد الشاذلي - ثورة شعب حماها الجيش - في 6 ساعات - مسافر الشمال مسافر الجنوب - حرب أكتوبر بعيون إسرائيلية - جيوش الشمس - أبطال من مصر - صائد الدبابات - حرب أكتوبر - إرادة شعب - استعداد قتالي دائم - إنجازات القوات المسلحة في القطاع المدني - الهيئة الهندسية - وظل الشهيد".