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مصطفى كامل: كتبت "تسلم الأيادي" لإهدائها للجيش في ذكرى العاشر من رمضان

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مصطفى كامل: كتبت "تسلم الأيادي" لإهدائها للجيش في ذكرى العاشر من رمضان مصطفى كامل: كتبت "تسلم الأيادي" لإهدائها للجيش في ذكرى العاشر من رمضان

كتب : أ ش أ منذ 2 دقيقة

بعد تقديمه أغنية أحدثت ضجة قوية في ، وهي "تسلم الأيادي"، تحدث مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية، عن فكرة تقديم الأوبريت، فقال "في يوم 5 رمضان كنت أجلس أنا وأحد الأصدقاء المقربين لي، واقترح علي صديقي فكرة أن أقوم بعمل شيء أهديه للجيش المصري في ذكرى العاشر من رمضان، وعلى الفور جاءتني فكرة الأوبريت و(تيمة) اللحن الخاص به، وبدأت في تنفيذها على الفور".

وعن انسحاب عدد من الفنانين من الأوبريت قبل تسجيله، يقول: "بالطبع حدث ذلك، فهناك أشخاص انسحبوا لأن لهم حجج منطقية في هذا الانسحاب، وهناك أشخاص انسحبوا بحجج وهمية لا أساس لها من الصحة،".

وحول ما قيل عن أن هاني شاكر انسحب أيضا من الأوبريت، يرد مصطفى كامل قائلا: "من الممكن أن تكون الأسباب التي قالها لي هاني عن انسحابه منطقية، لأنه قال إنه يرغب في عمل أغنية منفردة خاصة به ويهديها لمصر".

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