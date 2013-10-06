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ثانوية بنات بالرياض تؤكد على طالباتها استشعار «نعمة الأمن» لمواجهة الفتن

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ثانوية بنات بالرياض تؤكد على طالباتها استشعار «نعمة الأمن» لمواجهة الفتن ثانوية بنات بالرياض تؤكد على طالباتها استشعار «نعمة الأمن» لمواجهة الفتن

    أكدت ثانوية بنات بالرياض على طالباتها بضرورة استشعار نعمة الأمن الذي تعيشه المملكة وينعم بها جميع أبناء الوطن وأهمية الحفاظ على ذلك بمواجهة الفتن والتحديات.

واستغلت إدارة الثانوية (132) للبنات بحي الياسمين بالرياض احتفاليتها بذكرى اليوم الوطني لتعزيز قيم حب الوطن والحفاظ على امنه واستقراره لدى طالباتها وحاكت المدرسة "سوق عكاظ" والفعاليات الشعبية والثقافية التي تقام فيه في احتفال المدرسة باليوم الوطني وذلك تجسيداً لحب الوطن ولما لهذه الفعالية من تنوع ثقافي وحضاري وأدبي يجمع كافة ابناء الوطن في مكان واحد.

وقالت مديرة الثانوية (132) للبنات بحي الياسمين بالرياض هند العواد احتفاليتهم باليوم الوطني لهذا العام كانت متميزة في التنظيم والإعداد وفي نوعية البرامج والفعاليات، كما قدم فريق التراث والثقافة عرضاً حاسوبياً عن المملكة قديماً، كما تخلل الحفل العديد من المسابقات والجوائز وافضل المشاركات وعدد من العروض المختلفة التي نالت اعجاب الحضور.

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