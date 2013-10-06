صرف رواتب ذي القعدة للمنقولين من «الدفاع» إلى «التعليم»

أكدت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض ترحيبها بجميع المُثبتين والمثبتات المنقولة وظائفهم من وزارة الدفاع، مع حرصها الكامل على استقرارهم وتطبيق ما ورد في تعميم نائب الوزير رقم 341894803 في 13/1/1434 ه المُنظم للمرحلة الثانية من نقل الوظائف من وزارة الدفاع إلى وزارة التربية والتعليم.

وقالت الإدارة إنه منذ صدور التعميم القاضي بنقل وظائف المثبتين والمثبتات من ملاك وزارة الدفاع إلى ملاك وزارة التربية والبالغ عددهم 2384 وظيفة؛ شرعت معها إدارة التربية والتعليم بالمنطقة إلى عدة إجراءات بين إداراتها المختصة في تنسيق عالٍ يخدم المستفيد، وحتى يتمكن من سرعة صرف راتب شهر ذي القعدة أسوة بزملائهم من منسوبي الإدارة.

وأضافت أن الراتب متوفر من خلال شيكات لدى إدارة شؤون الموظفين وتم البدء بالصرف من ظهر الأربعاء 26/11/1434ه، وتسليمه للمثبتين والمثبتات (مباشرة) بعد استكمال الإجراءات المطلوبة من خلال بوابة الرياض التعليمية، وفق ما تم الإعلان عنه سابقاً.

ورغبة في التيسير قامت الإدارة بافتتاح صفحة خاصة بالمثبتين والمثبتات، تحوي على أسماء من شملهم القرار، وآلية الدخول على البوابة وطريقة استكمال الإجراءات، مع ملف إرشادي تفصيلي من دخول المستفيد للبوابة وحتى الانتهاء من جميع الإجراءات، ويمكن الدخول لها من بوابة الرياض التعليمية أو على الرابط: http://ta-riyadhedu.gov.sa/mod.