تويوتا وعبداللطيف جميل: إضافة نظام التوقف الذكي مجرد إجراء وقائي

أصدرت شركة تويوتا وشركة عبداللطيف جميل أمس بياناً عقّبت فيه على بيان وزارة التجارة والصناعة بشأن حملة إضافة نظام التوقف الذكي الوقائي لسيارات تويوتا ولكزس.

جاء البيان في أربع نقاط هي:

"أولاً: أنهما قد اتفقتا في الأسبوع الماضي مع وزارة التجارة والصناعة على القيام بحملة إضافة نظام التوقف الذكي الوقائي Brake Override System في المملكة العربية السعودية على بعض موديلات 2011م وماقبل، حيث أن موديلات 2012 م وما بعد جرى تجهيزها بهذا النظام مسبقاً.

ثانياً: تتفق شركة تويوتا وشركة عبداللطيف جميل مع بيان وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية بأن إضافة هذا النظام هو إجراء وقائي فقط ولا يستدعي على الإطلاق اتخاذ أي إجراءات حالياً من قبل ملاك سيارات تويوتا ولكزس وهو فقط من أجل توفير المزيد من الاطمئنان وراحة البال لهم أثناء القيادة، مع التأكيد بأن جميع سيارات تويوتا ولكزس آمنة تماماً بدون هذا النظام.

ثالثاً: تود شركة تويوتا وشركة عبداللطيف جميل أن تشير إلى أنه جارٍ التنسيق لهذه الحملة مع الوزارة وسيتم تقديم المزيد من التفاصيل حول الجدول الزمني لتطبيقها والذي سيتم الإعلان عنه خلال الفترة القادمة كما جاء في بيان الوزارة.

رابعاً: تشكر شركة تويوتا وشركة عبداللطيف جميل وزارة التجارة والصناعة على بيانها وتعاونها في إطلاق هذه الحملة الوقائية مؤكدة حرصهما على خدمة زبائنهم وراحة بالهم على مدار ما يقرب من 60 عاماً ومن خلال أكثر من 15 ألف موظف في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية".