«الهلال الأحمر» تجند 3618 من منسوبيها و7 طائرات لخدمة الحجاج

تشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي، في خدمة حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمدينة المنورة بأكثر من 3618 شخصاً منهم 1353 فني إسعاف و351 سائقاً و447 آلية نقل إضافة إلى 331 طبيباً و26 أخصائيا و284 مساعداً صحياً، وذلك بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبد الله بن عبد العزيز رئيس الهيئة.

وأوضحت «الهيئة» في تقرير لها أمس، أنها جهزت هذا العام أكثر من 174 مركزاً مابين مؤقت وثابت على الطرق السريعة في جميع مناطق المملكة التي يمر بها حجاج بيت الله الحرام إضافة إلى المراكز داخل الحرم وداخل المشاعر المقدسة وبالمدينة المنورة .

وبحسب التقرير، حرصت «الهيئة» هذا العام على أن يكون الإسعاف الجوي إحدى الركائز الأساسية في خدماتها الإسعافية التي تقدمها لحجاج بيت الله الحرام لاسيما بعد التجارب الناجحة لهذه الخدمة في المواسم الماضية ومنذ انطلاقته بشكل رسمي حيث بلغ عدد الطائرات التي ستشارك هذا العام في تقديم الخدمة الإسعافية للحجاج أكثر من 7 طائرات.

واستعدت «الهيئة» للحج، بتجهيز المراكز الإسعافية الثابتة والموسمية وتوسيع رقعة انتشارها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة والمنافذ البرية والبحرية والجوية وعلى جميع الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة, وكذلك توفير الفرق والطواقم الإسعافية المؤهلة وسيارات الإسعاف المجهزة بأحدث التجهيزات، وتوفير الخدمات المساندة كغرف العمليات المجهزة بأحدث الأنظمة المتبعة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتحليلها، إضافة لتجهيز مشاركة فرق الإسعاف الجوي السعودي التابعة للهيئة من الطواقم الجوية والطبية والخدمات الأرضية التي تتطلبها هذه الخدمة من المهندسين والفنيين.