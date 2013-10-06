أخبار عاجلة

إصابة 108 تلاميذ بالجدري المائي بسوهاج -
فيديو| وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي -
رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مستثمرين إمارتيين في دبي -
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك -
8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

طرح ألبوم “كراكيب” لـ”وسط البلد” بعد عيد الأضحى

Google+ Print
طرح ألبوم “كراكيب” لـ”وسط البلد” بعد عيد الأضحى طرح ألبوم “كراكيب” لـ”وسط البلد” بعد عيد الأضحى

جانب من بروفات فرقة وسط البلد

تستعد فرقة وسط البلد لإطلاق ألبومها الجديد”كراكيب”،عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث سلمت الفرقة الرقابة على المصنفات الفنية نسخة من الألبوم للحصول على التصاريح اللازمة تمهيداً لطرحه بالأسوق.

وانتهت الفرقة مؤخراً من وضع اللمسات النهائية لألبومهم، والذى تأجل إصداره أكثر من مرة بسبب المستجدات على الساحة السياسية على مدى الشهور القليلة الماضية ، خاصة وأن أغاني الألبوم تتفاعل بشكل قوي مع تلك الأحداث.

واستغلت الفرقة تأجيل طرح الألبوم لإضافة أغنيات جديدة له حتى يخرج بالشكل الذى يرتضي الجمهور الذى انتظر طويلاً.

من جهة أخرى،استغل المطرب هاني عادل،أحد أعضاء الفرقة، الانتهاء من ألبومه مع الفرقة للتفرغ لتسجيل ألبوم خاص به، وسوف يتضمن أغاني قدمها من قبل بالإضافة إلى أغاني جديد يقوم حالياً بتحضيرها.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا