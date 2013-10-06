طرح ألبوم “كراكيب” لـ”وسط البلد” بعد عيد الأضحى

تستعد فرقة وسط البلد لإطلاق ألبومها الجديد”كراكيب”،عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث سلمت الفرقة الرقابة على المصنفات الفنية نسخة من الألبوم للحصول على التصاريح اللازمة تمهيداً لطرحه بالأسوق.

وانتهت الفرقة مؤخراً من وضع اللمسات النهائية لألبومهم، والذى تأجل إصداره أكثر من مرة بسبب المستجدات على الساحة السياسية على مدى الشهور القليلة الماضية ، خاصة وأن أغاني الألبوم تتفاعل بشكل قوي مع تلك الأحداث.

واستغلت الفرقة تأجيل طرح الألبوم لإضافة أغنيات جديدة له حتى يخرج بالشكل الذى يرتضي الجمهور الذى انتظر طويلاً.

من جهة أخرى،استغل المطرب هاني عادل،أحد أعضاء الفرقة، الانتهاء من ألبومه مع الفرقة للتفرغ لتسجيل ألبوم خاص به، وسوف يتضمن أغاني قدمها من قبل بالإضافة إلى أغاني جديد يقوم حالياً بتحضيرها.

أ ش أ