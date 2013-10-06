أخبار عاجلة

إصابة 108 تلاميذ بالجدري المائي بسوهاج -
فيديو| وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي -
رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مستثمرين إمارتيين في دبي -
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك -
8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الإحتلال الإسرائيلي يمشط مستوطنة “بسجوت” للبحث عن فلسطينى

Google+ Print
الإحتلال الإسرائيلي يمشط مستوطنة “بسجوت” للبحث عن فلسطينى الإحتلال الإسرائيلي يمشط مستوطنة “بسجوت” للبحث عن فلسطينى

جيش الاحتلال يمشط مستوطنة يهودية

وأشار الراديو إلى أنه تم نقل الطفلة الجريحة إلى مستشفى في القدس المحتلة، موضحا أنه طرأ تحسن على حالتها وهي توصف الآن بما بين طفيفة ومتوسطة.

ومن جانبه، وصف رئيس حزب (البيت اليهودي) الإسرائيلي الوزير نفتالي بينت حادث مستوطنة بسجوت بـ”العمل الخطير”.. قائلا إن “هذا الحادث يأتي استمراراً لأحداث مماثلة وقعت مؤخراً.

بدوره، شدد وزير الإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل على ضرورة منع استمرار الإعتداءات المتزامنة مع المفاوضات الجارية مع الفلسطينيين، مطالباً رئيس الوزراء بإعادة مناقشة قضية الإفراج عن سجناء أمنيين فلسطينيين وتمكين الجيش من التعامل بصرامة مع من وصفه بـ”الإرهاب الذي رفع رأسه مجدداً”.

يشار إلي أن قوات كبيرة من جيش الإحتلال الإسرائيلي اقتحمت أمس أحياء عديدة في مدينة البيرة بعد إصابة الطفلة الإسرائيلية في مستوطنة “بسجوت” القريبة من مدينة رام الله.

وتقع مستوطنة “بسجوت” على تل طويل مجاور لمحافظة رام الله والبيرة وقد تسببت بوقف توسع المحافظة من الجهة الشرقية ويقارب عدد سكانها ألفى مستوطن.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا