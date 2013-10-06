انتشار أمني مكثف بالمحافظات استعدادًا لاحتفالات نصر أكتوبر

استنفار أمني غير مسبوق تشهده محافظات الجمهورية استعدادًا لاحتفالات نصر السادس من أكتوبر وذلك لتأمين كافة المواطنين الذين بدأوا فى النزول إلي الشوارع منذ مساء أمس في مجموعات منفصلة رافعين أعلام مصر مرددين الهتافات المؤيدة للشرطة والجيش.

ففى بورسعيد قال اللواء السيد جاد الحق مدير الأمن فى تصريح اليوم الأحد : أنه تم فرض سياج أمني بمحيط ميدان الشهداء ، كما تم تأمين جميع أرجاء المحافظة بعدد من الكمائن المتحركة والثابتة لضبط مثيري الشغب والخارجين عن القانون وإحباط آية محاولات للقيام بأي أعمال إرهابية أوأعمال عنف تعكر صفو الإحتفالات.

فيما أفاد الرائد محمد قناوي من ضباط قسم شرطة العرب الذي يعد أكثر المنشآت الشرطية التي واجهت العديد من الهجمات المسلحة في الفترة السابقة بأن الوحدة التي نلمسها بين الشعب المصري الآن والتي أدت إلي أن يتلاحم المواطنون العزل مع الشرطة لمواجهة أي هجوم مسلح علي المنشآت العامة تدعونا إلي التفاؤل واليقين بأن مصر ستظل آمنة مستقرة بشعبها وجنودها من رجال الشرطة والقوات المسلحة .

وفى محافظة البحيرة ، قال المحافظ اللواء مصطفي هدهود إن الاحتفالات الشعبية بالذكري الأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة ستشهد مشاركة الجيش في عمليات تأمين المنشات الحيوية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن القوات المسلحة بجانب الشرطة ستقوم بتأمين الشباب والرجال والنساء بجميع مراكز المحافظة الذين سيشاركون في احتفالات انتصار أكتوبر المجيدة التى أعادت العزة والكرامة للشعب المصرى ولجميع الشعوب العربية .

> وأشار هدهود إلى أن القوات المسلحة ستشارك أيضا في الإحتفالات من خلال الموسيقى العسكرية والخيالة وكذلك المشاركة ببعض الألعاب النارية لإشاعة البهجة والسرور لدي شعب محافظة البحيرة كمثيل لكل المحافظات الأخرى.

وفى محافظة قنا،أعلنت مديرية أمن قنا اليوم الأحد حالة الإستنفار الأمني بمختلف قطاعاتها لتأمين الميادين العامة والمنشآت العامة والخاصة بالمحافظة خلال احتفالات المحافظة بالذكري الأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

من جانبه صرح اللواء محمد كمال مدير أمن قنا بأنه تم التنسيق مع رجال القوات المسلحة لتأمين كافة مداخل ومخارج مدينة قنا من خلال تمركزات لقوات الشرطة والجيش ، فضلاً عن تأمين كافة الطرق السريعة من خلال الدوريات المتحركة ورفع درجة الإستعداد بمختلف أقسام الشرطة.

وأشار مدير أمن قنا إلي تكثيف التواجد الأمني بميدان الساعة وميدان المحطة خلال الإحتفالات بانتصارات أكتوبر المجيدة والتي ستبدأ بوضع أكليل من الزهور علي قبر الجندي المجهول بمدينة قنا ، مشدداًعلي أن أية محاولة للخروج عن السلمية والشرعية من قبل أنصار الرئيس المعزول سوف تقابل بمنتهي الشدة والحزم وفي إطار القانون .

أ ش أ