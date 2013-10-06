“الإسكندرية لدول المتوسط” يحتفي بنصر أكتوبر والفريق الشاذلي

أكد محمد قناوي الأمين العام لمهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحرالمتوسط في دورته التاسعة والعشرين أن المهرجان سيشهد العديد من الفعاليات في مقدمتها الإحتفال بنصر 6 أكتوبر ورجاله وعلى رأسهم الفريق سعد الشاذلي وهي الحالة الأولي التي يخصص فيها مهرجان دولي جزءاً من فاعلياته لهذا الغرض.

وقال محمد قناوي لوكالة أنباء الشرق الأوسط-إن انطلاق مهرجان الاسكندرية – الذى تبدأ فعالياته من 9 إلي 14 أكتوبر الحالي – في هذا التوقيت ليكون رسالة قوية للعالم من خلال الضيوف الذين يعتبرون سفراء لمصر في بلدانهم.

وأضاف أنه سيتم عرض 14 فيلماً عن حرب أكتوبر وهي”الفريق سعد الشاذلي – ثورة شعب حماها الجيش -في 6 ساعات – مسافر الشمال مسافر الجنوب – حرب أكتوبر بعيون إسرائيلية- جيوش الشمس -أبطال من مصر- صائد الدبابات -حرب أكتوبر-إرادة شعب -استعداد قتالي دائم -انجازات القوات المسلحة في القطاع المدني-الهيئة الهندسية -وظل الشهيد”.

وأوضح أنه المرة الأولي منذ 30 عاماً أنه سيتم عرض فيلم عن الفريق الشاذلي في مهرجان دولي من خلال دوره فى حرب أكتوبر،بالإضافة إلى تقديم فيلم عن ثورة 30 يونيو،موضحاً أن حرب أكتوبر وثورة 30 يونيو تمثل نقطتين فاصلتين في تاريخ مصر،لأنهما خلصت مصر من احتلاليين الأولى من الاحتلال الأجنبي وهوإسرائيل والثانية من الاحتلال الداخلي وهو جماعة الإخوان .

كما أعلن محمد قناوي الأمين العام لمهرجان الأسكندرية السينمائي لدول البحرالمتوسط عن معرض للفنون التشكيلية على هامش المهرجان لأول مرة بمشاركة 25 فناناً سكندرياً،كما سيتم عقد عدة نداوت منها “السينما والحريات بعد 11 سبتمبر 2001″ ،و”سينما الثمانينات”وندوة”السينما القومية ودورها في مواجهة الغزو الثقافي”،علاوة على ندوات الأفلام المشاركة في مسابقات المهرجان الأربع.

> وكشف قناوي عن أن مسابقة البحر المتوسط تضم 15 فيلماً من 14 دولة هي”مصر-الجزائر-أسبانيا-المغرب-كرواتيا-البوسنة-ألبانيا-إيطاليا- فرنسا – سلوفينيا-سوريا–واليونان”.

> وأوضح أن لجنة تحيكم المسابقة تضم محمود قابيل رئيسا -وعضوية تيمو فلوكو -ممثل،مارينا بينافينا -ممثلة-أنتونيا د.كارنراد -مخرجة ومنتجة،رضا باهي -مخرج،أندريا سيتريك-مخرج،كندة علوش -ممثلة.

وأوضح أن المهرجان يشمل مسابقة الفيلم المصري الطويل التي تقدم جوائز قدرها 100 ألف جنيه من اتحاد الإذاعة والتليفزيون ،وتضم لجنة تحكيمها الدكتور وليد سيف رئيسا وعضوية الدكتور رمسيس مرزوق والدكتور يوسف الملاخ والدكتور أشرف توفيق وعلا الشافعي،فضلا عن مسابقة الأفلام العربية التي يشارك فيها 27 فيلما من 15 دولة عربية.

> ومسابقة الفيلم الروائي القصير ويتنافس فيها 19 فيلما من 14 دولة عربية،ومسابقة الفيلم الوثائقي ويتنافس فيها 8 أفلام من 7 دول عربية،وتضم لجنة تحكيم المسابقة على أبو شادي رئيسا وعضوية حسين الخوالد من الكويت –الدكتورخالد الزدجالي من عمان -سليم أغار من الجزائر-عبد الحق المنطرش من المغرب.

كما يتنافس علي مسابقة الفيلم المصري القصير 34 فيلما وهي 16 فيلما في قسم الروائي القصير،و18 فيلما في قسم التسجيلي القصير،وتضم لجنة تحكيم المسابقة كمال عبد العزيز رئيسا–وعضوية الدكتور غادة جبارة-سعد هنداوي.

وأعرب قناوى عن أمله في أن يكون لوزارة السياحة دور في هذا المهرجان ،لافتا إلى أن ملف المهرجان تم تقديمه منذ أكثر من شهر لوزير السياحة هشام زعزوع ،وقال إن المهرجان من أكبر الفرص لدعم السياحة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

أ ش أ