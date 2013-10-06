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“التنورة والمصرية للموسيقى” يحتفلان بنصرأكتوبر في ميدان التحرير

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“التنورة والمصرية للموسيقى” يحتفلان بنصرأكتوبر في ميدان التحرير “التنورة والمصرية للموسيقى” يحتفلان بنصرأكتوبر في ميدان التحرير

الفرقة المصرية للموسيقى

تشارك فرقة التنورة للفنون الشعبية في الإحتفالات بذكرى نصر 6أكتوبر المجيد في ميدان التحرير بجانب الفرقة المصرية للموسيقى.

وقال محمود عيسى مدير الفرقة للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن الفرقة ستشارك في الإحتفالات المقامة بذكرى الأربعين لنصر أكتوبر في ميدان التحرير من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة والتي رشحت فرقة التنورة التراثية والفرقة المصرية للموسيقى للمشاركة في الإحتفال.

وأضاف أن الإحتفال سيجري في الساعة الثانية بعد الظهر وهو وقت عبور الجيش المصري العظيم لقناة السويس في حرب أكتوبر.

يذكر أن الفرقة تقدم عروضها بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية”الربابة والسلامية والمزمار والصاجات والطبلة”،كما يقوم بالغناء منشد شعبي يعتمد على التلقائية والإنشاد الديني.
> يذكر أن عناصر الرقص بالفرقة تعتمد على راقص التنورة”اللفيف”والراقصين”الحناتية”الذين يرقصون بآلة الإيقاع”المذهر”.

أ ش أ

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