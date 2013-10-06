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محافظ الشرقية يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول

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محافظ الشرقية يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول محافظ الشرقية يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول

قام الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية، يرافقه اللواء سامح الكيلانى مدير الأمن، والعميد محمد إسماعيل المستشار العسكرى للمحافظة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، كما عزفت فرق الموسيقى السلام الجمهورى. يأتى هذا فى إطار احتفالات والقوات المسلحة بالذكرى الأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.
> وقال المحافظ، إن ذكرى حرب أكتوبر تبقى وتظل ملهمة للكثيرين غنية بالدروس والعبر فمصر فوق الجميع، وأشاد بدور قواتنا المسلحة فى حماية الوطن.

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مصر 365

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