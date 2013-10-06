محافظ كفر الشيخ يكرم مراكز شباب المحافظة خلال حضوره عروضها الرياضية

قرر المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، منح فريق مركز شباب قرية محلة أبو على مركز دسوق 10 آلاف جنيه لفوزه بكأس البطولة، ومنح مركز شباب أبو طبل الحاصل على المركز الثانى مبلغ 5 آلاف جنيه، وصرف مبلغ 10 آلاف جنيه لطلبة العروض الفنية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، و1000 جنيه لطالبة الجمباز المتميزة فى هذه اللعبة، وذلك لأدائها المتميز، و1000 جنيه لكل مركز من مراكز الشباب المشاركين فى العرض .

جاء ذلك خلال متابعة المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ العروض الرياضية والفنية التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، والتى ضمت بعض ألعاب الجمباز والكاراتيه، وبعض العروض الرياضية والمباراة النهائية فى كرة القدم الخماسية التى أقيمت بالصالة المغطاة باستاد كفر الشيخ بين فريقى مركز شباب قرية أبو طبل بمركز كفر الشيخ، ومركز شباب قرية محلة أبو على بمركز دسوق، والتى فاز فيها مركز شباب محلة أبو على بالمركز الأول.

وشهد الحفل حضور المهندس حافظ عيسوى وكيل أول الوزارة السكرتير العام، واللواء حسين الطاهر السكرتير العام المساعد، ومحمد سعيد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومحمد عبد المقصود مدير عام الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وعدد من أعضاء مراكز الشباب على مستوى المحافظة .