مسيرة بالخيول والمزمار ترفع صور السيسى فى أسوان اليوم احتفالا بأكتوبر

تستعد القوى الثورية والسياسية بمدينة دراو، بأسوان، للاحتفال بالذكرى الـ40 لانتصارات أكتوبر اليوم الأحد بمشاركة أهالى المدينة فى مسيرة بالخيول والمزمار البلدى.

وقال "ياسر دياب" منسق التيار الشعبى، لـ"اليوم السابع"، إن الفعاليات تبدأ منذ الصباح، حيث تجوب سيارات بمكبرات صوت وسط المدينة والقرى المجاورة لها، لدعوة الأهالى للنزول والمشاركة فى احتفالات انتصار أكتوبر.

وأضاف أنه من المقرر خروج مسيرة عقب صلاة العصر بالخيول والمزمار البلدى، رافعين صور وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى، وأعلام مصر تجوب بعض شوارع المدينة، مشيراً إلى أنه عقب انتهاء المسيرة سيتجمع المشاركون لعرض داتا شو عن انتصارات أكتوبر، وترديد أغان وطنية عبر مكبرات الصوت.