قوات إضافية وكلاب بوليسية لتأمين وسائل النقل من مخطط «الإخوان»

المترو يستقبل الركاب بالأغانى.. ومسيرة للعاملين من «محطة مصر » لـ«التحرير»

كتب : سلامة عامر منذ 16 دقيقة

أنهت شرطة النقل والمواصلات استعداداتها لتأمين المنشآت والقطارات فى كافة محطات المترو وأتوبيسات النقل العام والسكة الحديد، اليوم، لاستقبال ملايين الركاب الراغبين فى مشاركة القوات المسلحة احتفالاتهم بالذكرى الـ40 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وللتصدى لمخطط الإخوان بتعطيل مرافق وسائل النقل بالقاهرة الكبرى.

وقال اللواء منير السيد، مدير شرطة النقل والمواصلات، إنه تم وضع خطة بالتنسيق مع مديريات الأمن لتأمين كافة المنشآت التابعة للإدارة، والدفع بقوات إضافية من الضباط والأفراد لتأمين المنشآت والقطارات والأتوبيسات، مع انتشار العناصر النسائية لإجراء عمليات التفتيش داخل عربات السيدات بمترو الأنفاق، إضافة إلى انتشار الكلاب البوليسية المدربة على أرصفة المحطات.

من جهته، قال المهندس عبدالله فوزى، رئيس جهاز تشغيل مترو الأنفاق: إن الإذاعة الداخلية بمحطات المترو ستذيع الأغانى الوطنية، لمشاركة الركاب الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر، مع تجهيز أسطول القطارات بالكامل لمواجهة الزحام المتوقع من الركاب بمعدل تقاطر لا يزيد على 3 دقائق، لافتاً إلى التنسيق الكامل مع شرطة المترو لتأمين المحطات والقطارات حفاظاً على حياة العاملين والركاب، مشيراً فى الوقت ذاته إلى انتشار 50 فرقة لجميع أنواع الصيانة المختلفة لمعالجة أى عطل فنى بالتنسيق مع مركز التحكم الرئيسى.

فيما أكد اللواء عمرو جمجوم، مدير مشروع «سرفيس القاهرة»، التنسيق مع أصحاب «الميكروباصات» بتركيز السير فى الأماكن التى ستشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين للمشاركة فى احتفالات 6 أكتوبر، خاصة فى مواقف «أحمد حلمى والسبتية وعبدالمنعم رياض» مع انتشار موظفى المواقف لإرشاد المواطنين على الخطوط التى تتجه لميدان التحرير.

من جانبه، قدم مجدى حسن، المتحدث باسم النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة، دعوة عامة لكل الركاب للاحتفال بنصر أكتوبر من داخل محطة «عبدالمنعم رياض» لمشاركة شعب مصر فى تقديم التحية الواجبة لقواتنا المسلحة الباسلة لدورها العظيم فى حرب أكتوبر، وحفظ أمن المواطنين خلال الأحداث التى تمر بها البلاد مؤخراً.

وأكد طارق فهمى، عضو رابطة مشرفى قطارات السكة الحديد، مشاركة العاملين بالهيئة بمسيرة تنطلق من أمام محطة مصر سيراً على الأقدام باتجاه ميدان التحرير لمشاركة الشعب فرحته.