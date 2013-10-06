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الإخوان يقتحمون مدرسة بالمنصورة ويلطخون «العَلم» بـ«إشارة رابعة»

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الإخوان يقتحمون مدرسة بالمنصورة ويلطخون «العَلم» بـ«إشارة رابعة» الإخوان يقتحمون مدرسة بالمنصورة ويلطخون «العَلم» بـ«إشارة رابعة»
ذعر بين الطلاب.. وتمشيط المدرسة بالكلاب البوليسية

كتب : صالح رمضان منذ 15 دقيقة

اقتحم عدد من أعضاء تنظيم الإخوان، المدرسة الثانوية للبنات فى «سندوب» بمحافظة الدقهلية، أمس، واستغلوا يوم الإجازة فى تشويه جدران المدرسة من الداخل، ولطخوا علم ، ورسموا عليه إشارة «رابعة»، بعد أن قفزوا إلى داخلها عبر مدرسة إعدادية مجاورة لها، ما أصاب معلميها وطلابها بالذعر، خشية الاعتداء عليهم. وتلقى اللواء سامى الميهى، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من جمال عبدالناصر، وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن الواقعة، بعد أن أبلغ مسئولو مدرسة سندوب الإعدادية بنين عن حالة ذعر بين الطلاب بعد أن شاهدوا أفراداً من الإخوان يشوهون جدران المدرسة الثانوية المجاورة لمدرستهم، مستغلين عطلة المدرسة فى يوم الإجازة. وانتقلت قوات الدفاع المدنى وخبراء المفرقعات الذين استعانوا بالكلاب البوليسية، لتمشيط المدرسة، وعثروا على عبوات مضغوطة تستخدم فى الكتابة على الجدران. وكشفت تحريات الرائد هيثم العشماوى، رئيس مباحث أول المنصورة، عن أن عدداً من أعضاء تنظيم الإخوان اقتحموا المدرسة، وأنزلوا علم مصر ووضعوا إشارة رابعة عليه، وشوهوا الجدران بعبارات «مرسى رئيسى.. والداخلية بلطجية». وقالت إحدى المدرسات إنها عندما رأت ما فعله أعضاء الإخوان اتصلت على الفور بقوات الشرطة التى حضرت إلى المدرسة وفحصت العبوات الفارغة الملقاة فى «الحوش»، وتبين غياب «خفير» المدرسة أثناء اقتحامها من جانب أعضاء «التنظيم».

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