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مصدر مسؤول بـ ''cbc'' ينفي وفاة باسم يوسف.. ويؤكد عودة ''البرنامج'' 25 أكتوبر

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مصدر مسؤول بـ ''cbc'' ينفي وفاة باسم يوسف.. ويؤكد عودة ''البرنامج'' 25 أكتوبر مصدر مسؤول بـ ''cbc'' ينفي وفاة باسم يوسف.. ويؤكد عودة ''البرنامج'' 25 أكتوبر

نفى مصدر مسؤول بقناة ''cbc'' الفضائية - طلب عدم ذكر اسمه- ما تردد عن مقتل الإعلامي باسم يوسف، فجر الأحد.
وقال المصدر، في تصريحات لـ ''مصراوي''، إن ما نشرته مواقع إخبارية وتداول على شبكات التواصل الاجتماعي بشكل كبير بشأن مقتل باسم يوسف ''شائعة لا أساس لها من الصحة''.
كان أحد المواقع قد نقل عن طبيب بمستشفى قصر العيني، وصول باسم يوسف للمستشفى جثة هامدة بعد تلقيه عدة طعنات من قبل مجهولين.
ومن جانب آخر، أكد المصدر عودة الجزء الثاني من برنامج باسم يوسف ''البرنامج''  بداية من 25 أكتوبر.
وأوضح المصدر أن سبب تأخر عرض برنامج باسم يوسف منذ نهاية الموسم الأول في شهر يونيو، ترجع إلى التجديد في شكل البرنامج، ثم جاء بعد ذلك وفاة والداته.
وأشار المصدر إلى أن هذا التأخير لا يرجع لأسباب سياسية في إدارة البلاد.
جدير بالذكر أن البرنامج توقف أكثر من 3 أشهر، مع انتهاء موسمه الأول في نهاية يونيو، وتحددت عودته بعد شهر رمضان، ولكن تم تأجيله لشهر سبتمبر، وفي هذه الأثناء توفيت والدة الإعلامي الساخر، ما أجله مرة ثانية إلى أكتوبر.

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