ننشر أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأحد

القاهرة.. يحتفل المصريون، فى شتى أنحاء العالم، بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة فى مختلف الميادين الرئيسية وأمام السفارات والقنصليات فى الخارج دعماً للجيش والشرطة فى محاربة الإرهاب.

الإسكندرية.. يشارك عدد كبير من الفنانين فى فعاليات الحفل الذى ينظمه قصر تذوق سيدى جابر بالإسكندرية، للاحتفال بالذكرى الأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

القاهرة.. تفتح وزارة الدولة لشؤون الآثار مختلف المواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية بالمجان، ودون تحمل أى رسوم، على زيارات المصريين، وذلك طوال اليوم، احتفالاً بالذكرى الأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وأشار وزير الآثار إلى أن قلعة صلاح الدين الأيوبى بالقاهرة ستفتح أبواب متاحفها العسكرية والحربية بالمجان للمصريين بدءاً من الأحد وحتى الأربعاء.

كولاالمبور.. يبدأ رئيس وزراء كندا ستيفين هاربر زيارته الرسمية الأولى لماليزيا منذ توليه منصبه، وتستغرق ثلاثة أيام، وسيلتقى هاربر نظيره الماليزى نجيب عبد الرزاق لإجراء مباحثات حول سبل تطوير وتوطيد العلاقات الماليزية الكندية فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

مارسيليا.. تنطلق أعمال المنتدى الوزارى للقادة السياسيين من الدول العربية الواقعة فى منطقة جنوب المتوسط، بمشاركة وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة، وينظم المنتدى، مؤسسة التدريب الأوروبية حول الإدارة العامة لسياسات التعليم والتدريب والتوظيف بالتعاون مع منتدى الحوار الأورومتوسطى السادس للإدارة العامة.

عمان.. يشارك الأردن بوفد برلمانى يترأسه رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور فى مؤتمر الجمعية البرلمانية الـ129 للاتحاد البرلمانى الدولى، الذى تبدأ أعماله اليوم فى جنيف، ويناقش المؤتمر - الذى يشارك فيه رؤساء وممثلون عن مختلف البرلمانات العربية والآسيوية والدولية - عددا من القضايا أبرزها تقارير اللجان الدائمة فى الاتحاد البرلمانى الدولى التى تتعلق بمساهمة البرلمانات فى إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.

عمان.. تعقد غرفة صناعة الأردن بالتعاون مع اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا "الإسكوا" اجتماعا بالعاصمة الأردنية لبحث موضوع الأساليب الجديدة لتمويل التنمية فى المنطقة العربية، وذلك بمشاركة خبراء عرب وأجانب.

القاهرة.. الاتحاد الأفريقى لكرة القدم يقرر إعادة مباراة الأهلى والقطن الكاميرونى فى إطار الدور قبل النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك فى الثالثة من عصر اليوم، بعد توقفها أمس للظروف الجوية السيئة فى مدينة جاروا الكاميرونية، على أن تعاد المباراة كاملة.