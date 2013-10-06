شباب «هارلي جدة» يتبرعون بالدم

محمد داوود (جدة)

في بادرة إنسانية تجسد معاني التكافل الاجتماعي تبرع 25 من شباب فريق «هارلي جدة» بدمائهم أمس، وذلك بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي.وأشار عضو الفريق اسماعيل بنقش، الى أن هذه البادرة تأتي في إطار برنامج خدمة المجتمع، قائلا أن هؤلاء الشباب بادروا بالتبرع بالدم إيمانا منهم بأن هذا العمل الإنساني هو أقل ما يقدمونه لأشخاص في أمس الحاجة لقطرات دم تنقذ حياتهم.ولفت الى أن فريق «هارلي جدة» يضم أكثر من 150 شخصا يمثلون شرائح مختلفة من المجتمع منهم طيارون وأطباء ومهندسون، ويكرسون جزءا كبيرا من أوقاتهم لخدمة المجتمع من خلال انشطة اجتماعية عدة تشمل التبرع بالدم وزيارة المرضى في المستشفيات والايتام. وأوضح أن هناك 3 مجموعات لفريق هارلي في جدة والرياض والدمام، وهم على تواصل اجتماعي مستمر كرابطة.وخلص الى القول بأن وجود رابطة من الشباب يعزز من التواصل الاجتماعي كما يكرس الجهد في خدمة افراد المجتمع في مجالات عديدة بجانب التعارف وغير ذلك من اواصر التكافل بين افراد المجتمع الواحد.