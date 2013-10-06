دورة للارتقاء بتمريض الحالات الحرجة

محمد داوود (جدة)

نظمت في مستشفى الثغر العام بجدة دورة «المستجدات في تمريض الحالات الحرجة للبالغين» التي اشتملت على ورش عمل مكثفة عن استخدام أحدث الأجهزة الطبية والتي تساعد على الحفاظ على حياة المريض كمنظم ضربات القلب، وجهاز التنفس الصناعي واجهزة الشفط ومراقبة القلب المستمر.وأشار مدير المستشفى الدكتور ناصر رجالله الجهني الى أنه في ظل تزايد أعداد الممرضين السعوديين الذين يحصلون على شهادات التخرج في مجال التمريض أصبح من الأهمية إتاحة ما يكفي من الوقت للتدريب وتطوير الكوادر بما يسمح للتطبيق الناجح للمفاهيم النظرية لتقديم رعاية تمريضية شاملة وآمنة لمرضى أقسام الحالات الحرجة.وقال ايمانا منا بضرورة تأهيل وتطوير تمريض الحالات الحرجة لندرة التخصص فقد حرصنا في دورة المستجدات في تمريض الحالات الحرجة والتي تعد الأولى من نوعها في تحسين مستواها العلمي والتطبيقي والمبنية على البراهين لضمان جودة الرعاية التمريضية وفقا لأخلاقيات المهن الصحية لمتلقي الخدمة والتي نأمل أن تتطور على أيدي كفاءات وطنية متخصصة. وأبان أن الفعاليات اشتملت على معرض مبتكر لأوراق عمل وبحوث إكلينيكية سريرية في تمريض الحالات الحرجة. وتقديم 4 أوراق علمية عن سلامة المرضى باستخدام المحاليل الوريدية و3 أوراق علمية عن قسم الطوارئ تشمل مواضيع جديدة كالعنف ومعايير للحد من انتشار الأوبئة داخل الأقسام. فيما قدمت وحدة الحروق ورقة علمية ناقشت المواد المستخدمة في تغطية الحروق شديدة الخطورة خلال نقل المريض من الطوارئ حتى دخوله القسم. ومن جهتها أوضحت مديرة التمريض بمستشفى الثغر العام الهام الاندجاني أن ورش عمل الدورة ركزت على التدريب في الانعاش القلبي الرئوي المتقدم. وتضمنت سلسلة محاضرات نظرية تناولت ترشيد سلوكيات التمريض والتواصل الفعال والعناية التمريضية لاهم الامراض الشائعة في الاقسام الحرجة كأمراض الجهاز التنفسي والقلب، والغدد الصماء والجهاز الهضمي والجهاز العصبي.