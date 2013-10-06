الخيرية تطلق حملة «زوجونا» لتحصين الشباب والفتيات

أحمد السلمي (جدة)
أطلقت الجمعية الخيرية للزواج والتوجيه الأسري في جدة أمس فعاليات حملة «زوجونا» تزامنا مع موسم الحج وفضل الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة.وأوضح المهندس عبدالله علي عارف مدير عام الجمعية المكلف أن الحملة التي تنظم بمشاركة عدد من العلماء والدعاة والرياضيين والفنانين وشخصيات اجتماعية وإعلامية بارزة تهدف إلى تزويج الشباب والفتيات وتحصينهم، مستخدمة وسائل التواصل الاجتماعي الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت.وأشار إلى أن الجمعية الخيرية تسعى إلى توظيف وسائل التقنية الحديثة في دعم أنشطتها وبرامجها، مبينا أنه تم طرح «هاشتاق» بمسمى «زوجونا». ولفت إلى أن الحملة تستهدف بصفة خاصة مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».وتسعى لتيسير الزواج للشبان والفتيات بخطوات ثابتة ومدروسة لخدمة المقبلين والمقبلات على الزواج، وتقديم مساعدات مالية وعينية لهم، تشمل القروض الميسرة والزكاة، إضافة إلى الأثاث والهدايا التي يحصل عليها العرسان. وأهاب بالموسرين وأهل الخير للمساهمة في مسيرة الجمعية والإسهام في الحملة التي تأتي في موسم العشر الأول من ذي الحجة الذي يعد من مواسم الخير التي خصها الله سبحانه وتعالى بفضائل كثيرة منها جمع أمهات العبادات «الصلاة والصيام والحج والصدقة» فيها.