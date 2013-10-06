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ورشة طبية لتطوير مهارات فحص العيون

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ورشة طبية لتطوير مهارات فحص العيون ورشة طبية لتطوير مهارات فحص العيون

 محمد داود (جدة)

نظم مجمع الملك عبدالله الطبي بالتعاون مع مستشفى الدكتور سليمان فقيه ورشة عمل تدريبية عن كيفية إجراء فحص العيون والشبكية لغير أطباء العيون، وذلك بمشاركة نخبة من استشاريي العيون من عدة مستشفيات في جدة. وأوضحت الدكتورة سيرين جوهرجي، رئيس قسم العيون في المجمع أن الورشة استهدفت تطوير مهارات الأطباء باستخدام منظار عيني مباشر لفحص العصب البصري والأوردة الدموية والشبكية، لافتة إلى أن هذا الفحص قد يساهم في إنقاذ المريض من عدد من الأمراض التي قد تؤدي إلى فقدان البصر بدون أية أعراض. وأشارت إلى أن الورشة تضمنت عدة محاضرات تغطي مختلف الموضوعات الرئيسية عن أمراض العيون واتصالها بأمراض مختلفة، وكيفية تشخيصها وطريقة الكشف عنها لتساهم في الرقي بمستوى الفحص لدى الكوادر الطبية. وتم خلالها توزيع منشورات عن كيفية استخدام المنظار العيني المباشر على الحضور. ولفتت إلى أن مكافحة الأسباب الرئيسية للعمى والرقي بمستوى الطب في المملكة يستوجبان تنمية المهارات الإكلينيكية وتحسين الكفاءة الطبية. وتأتي هذه الورشة الأولى من نوعها في المملكة والمعتمدة من الهيئة للتخصصات الصحية بواقع سبع ساعات تعليم طبي مستمر.

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