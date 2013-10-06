مطالبات بالحد من العنف ضد المعلمين والمعلمات

أحمد السلمي (جدة)

تحتفي إدارة تعليم محافظة جدة اليوم بمعلمي ومعلمات مدارس البنين والبنات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يهدف إلى تعزيز مكانة المعلم في مجتمعه ومدرسته وبين زملائه وطلابه من خلال تفعيل برنامج الإذاعة المدرسية وتكريم المعلمين والمعلمات المتميزين وتخصيص ساعة أو ساعتين بكل مدرسة، إضافة إلى الاحتفاء بهم من قبل طلابهم وطالباتهم بالورود.وقال مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة عبدالله الثقفي إن تعليم جدة يهتم في هذه المناسبة بتكريم المعلمين والمعلمات من قبل مدارسهم أو مكاتب التربية والتعليم أو من خلال الإدارة العامة، حيث خصصت عدة جوائز تصب كلها في تكريمهم والاحتفاء بهم، ومنها جائزة جدة لتكريم المعلم التي تنظم سنويا اعترافا بدور المعلم ويقام حفلها برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة واهتمام خاص من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، ودعم لا محدود من سمو وزير التربية والتعليم. وهي هدية من أهالي جدة إلى كل معلم ومعلمة إيمانا منهم بدوره في المجتمع وتقديرا لرسالته التربوية.وتحدث لـ«عكاظ» بهذه المناسبة عدد من المعلمين والمعلمات، معتبرين أن الحديث عن دور وجهود المعلمين من أجل تثقيف المجتمع وتوعيته بدور المعلم ورسالته وواجب الطالب نحوه باحترامه وتبجيله، من الأمور المهمة التي ينبغي القيام بها ودعمها. وتتطلب أنشطة متعددة من وزارة التربية والتعليم ومحاضرات وندوات توعوية تصب في هذا الشأن. وطالبوا بتكثيف الجرعات التوعوية للحد من ظاهرة العنف المتكرر ضد المعلمين من قبل بعض الطلاب والتركيز على ما ينبغي أن يوفره المجتمع للمعلم لكي يساعده على أداء مهمته ورسالته على أكمل وجه.ورأت المعلمة (ن.ع) أنه ينبغي أن لا يمر اليوم العالمي للمعلم مرور الكرام، ففي هذا اليوم لابد أن ننظر إلى حقوق المعلمين والمعلمات وواجباتهم وأن يكون الاحتفاء بهم على مستوى الرسالة والمهمة النبيلة التي يضطلعون بها.