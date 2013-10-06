إنشاء موقع إلكتروني خاص بنادي المخترعين بجامعة سلمان بن عبدالعزيز

تخلل الحفل توقيع مذكرة تعاون للمبتكرين.. العاصمي:

عبدالله القرني (الخرج)

أوضح مدير جامعة سلمان بن عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن العاصمي أن الجامعة ستقوم بإنشاء موقع إلكتروني خاص بنادي المخترعين، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدا أنها حريصة على تنظيم فعاليات تمثل جوهر العلم وترجمته إلى حقيقة ومنتجات تخدم الوطن.وقال خلال الحفل الختامي لفعاليات أسبوع الابتكارات والذي نظمته عمادة شؤون الطلاب والمقام في كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالخرج بحضور عدد من العمداء والمبتكرين وطلاب الجامعة: إن هذا المعرض يعتبر فرصة للاطلاع على الابتكارات وتبادل المعرفة، وآمل أن يكون الجميع قد استفادوا من هذه المشاركة وأضافوا لمعلوماتهم مستجدات ومبتكرات جديدة.وكان الحفل قد بدأ بآيات من الذكر الحكيم، تلا ذلك عرض وثائقي عن إنجازات أسبوع الابتكارات في الجامعة منذ انطلاقته حتى انتهائه.ثم قدم المخترع معاذ المعيذر كلمة المخترعين نيابة عن زملائه شكر فيها جامعة سلمان بن عبدالعزيز على تنظيم معرض الابتكارات الأول، وأشاد بتجارب زملائه المخترعين الذين شاركوا في المعرض من مختلف مناطق المملكة، مؤكدا على أن اتاحة الفرصة لهم بالمشاركة تعتبر طاقة أمل للتعريف باختراعاتهم وابتكاراتهم. بعد ذلك، وقع عميد شؤون الطلاب الدكتور مسفر الكبيري مذكرة تعاون مع النادي السـعودي للمبتكرين والذي مثله في التوقيع عبدالله بن محفوظ المعيذر، واشتملت بنودها على تبادل الخبرات التربوية وبرامج رعاية المبتكرين والتعاون في أساليب نشر ثقافة الابتكار وتبادل البرامج التدريبية المتخصصة لتطوير قدرات المبتكرين بالإضافة إلى تبادل الإصدارات والمطبوعات بين الطرفين وتقديم الاستشارات، والزيارات والدراسات البحثية والخطط التطويرية.وفي ختام الحفل، كرم الدكتور عبدالرحمن العاصمي الثلاثة المراكز الأولى للأعمال المشاركة في المعرض.