"تغيير الإسكندرية" تعلن مشاركتها فى احتفالات أكتوبر بميدان سيدى جابر اليوم

أعلنت حركة تغيير، مشاركتها فى المظاهرات الاحتفالية بالذكرى الأربعين لنصر 6 أكتوبر، الداعمة للجيش والشرطة فى حربهما ضد الإرهاب، والمقررة اليوم، ودعت الحركة، جماهير الشعب المصرى للنزول والاحتشاد فى ميادين مصر للاحتفال بذكرى حرب أكتوبر المجيدة، فى السادس من أكتوبر، "لإحباط مخططات التنظيم الدولى للإخوان للعبث بأمن مصر وجيشها والانقضاض على المكتسبات التى حققتها الموجة الثانية من ثورة 25 يناير فى 30 يونيو الماضى".

وقال إيهاب القسطاوى المتحدث الإعلامى باسم الحركة، إن ملحمة نصر أكتوبر العظيم، ستبقى شعلة مضيئة ونوراً من الثقة والإرادة، وشاهدة على عظمة مصر وقواتها المسلحة، التى أبداً ما تقدم كل غالٍ ونفيس فداءً لرفعة وطننا العزيز.

أضاف أن أهداف الاحتفالات هذا العام، لها طابع خاص، فهى تأتى للتأكيد على معنى 6 أكتوبر ودور التلاحم الذى حدث بين الجيش وشعبه فى الانتصار، وفى المقابل محو الذكرى السيئة للاحتفال الذى عقده المعزول محمد مرسى فى 6 أكتوبر الماضى، واستضاف فيه قادة الإرهاب من حلفائه.